El Rifle Cubas sale a retener su título

Publicado el martes 12 de agosto de 2025

Gacetilla de gentileza para el vecino José Cubas.

El lujanense boxeará el Sábado 23 del corriente en el Sindicato de Municipales locales, versus el mercedino ‘Malevo Ullúa’.*

Continúan los torneos boxísticos lujanenses: nuestro vecino, del barrio Ameghino -José ‘Rifle’ Cubas (campeón: Asociación Managers Boxeadores Profesionales Amateur de Argentina; AMBPA)- vuelve al cuadrilátero.



En ése ring, se encontrará frente a su retador, Jorge ‘el Malevo’ Ullúa, oriundo de la localidad de Mercedes, forjado en la «Escuela de Boxeo Nicolás Regueiro» (este último, su DT manager). Como controversia de fondo, pelearán esa noche en la categoría Super Medianos (76,500 Kg), de ésa entidad.

El público interesado podrá asistir a la justa pugilística local, la que tendrá lugar en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de Luján, sito en Ruta Nro. 7, Km 72.

Cubas -con 29 años, responde a la categoría ‘peso mediano’- agradece expresamente a todo el estrecho círculo que lo asiste, apoya y colabora en todos los aspectos (afectiva, profesional y financieramente. Muy especial agradecimiento para su familia y amigos más cercanos). También reconoce los gestos de los auspiciantes «Hierros Ruta 7 » y «Dial movimientos de suelo», quienes se manifiestan comprometidos con la carrera de ‘el Rifle’.

Su entrenador es Ricardo ‘Riky’ Montes Aguirre, quien desarrolla actividades en gimnasio «La Roca Box».

Las localidades pueden adquirirse anticipadamente (costo de $ 6.000.- cada una), por intermedio de las redes sociales de nuestro campeón boxístico en las redes Facebook e Instagram. La velada será a partir de la hora 22.30.-

