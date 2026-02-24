El Plan de señalización y demarcación vial sigue sumando calidad de vida y seguridad a Luján
Cronograma
Detalles de las tareas.
El Municipio de Luján informó que, con el fin de ordenar la circulación y fortalecer la seguridad en el distrito, avanza con trabajos de señalización y demarcación vial en diferentes puntos del distrito.
Siguiendo un cronograma estricto, en las últimas semanas se realizaron las siguientes tareas:
-Sendas peatonales con pintura termoplástica en Fray Manuel de Torres y José María Pérez, y en Ruta 7 y Julio. A. Roca.
-Senda peatonal con pintura vial en Avellaneda y Rawson.
-Instalación de reductores y demarcación de ochavas en los barrios La Capilla y Fonavi.
-Instalación de carteles de “Prohibido arrojar basura” en el barrio Sarmiento.
-Instalación de cartel de reserva de discapacidad y demarcación en avenida España.
-Reemplazo de cartel de “Contramano” en Vélez y Colón.
-Reemplazo de cartel de “Prohibido ingreso de motos” en el cementerio de la localidad de Jáuregui.
-Instalación de carteles de velocidad máxima y rotonda sobre avenida Beschtedt.
-Colocación de carteles en inmediaciones al nuevo Puente Los Huesos con el nombre del puente, velocidad máxima y cartel informativo de puente.
-Entrega de cartelería a localidades.
-Colocación de los primeros carteles de nomenclatura de Ex Combatientes.
-Instalación de un refugio con platea en barrio La Palomita.
-Demarcación de ascenso y descenso por discapacidad y caudales en Francia y San Martín.
-Colocación de reductor de velocidad de caucho en Las Heras y Alvear.
-Instalación de carteles de senda peatonal sobre Fray Manuel de Torres.
Los trabajos se realizan semana a semana en el marco de un proyecto de mejora integral de todo el partido, cuyo objetivo es optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad al partido de Luján.
Publicado el martes 24 de febrero de 2026