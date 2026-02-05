Publicado el jueves 5 de febrero de 2026

El Partido Justicialista de Luján conformó su lista de autoridades partidarias en un marco de unidad, continuidad y organización, consolidando un esquema de trabajo colectivo que fortalece la vida institucional del peronismo local.



En este proceso, se ratifica la continuidad de la conducción política encabezada por el intendente Leonardo Boto quien seguirá al frente del PJ Luján como presidente del partido, garantizando una línea de gestión y conducción basada en la planificación, la articulación territorial y el ordenamiento interno.

La lista presentada refleja una integración amplia, con responsabilidades distribuidas por áreas, y con representación de distintos perfiles militantes, técnicos y territoriales, orientados a sostener una dinámica partidaria activa, organizada y con capacidad de acompañar los desafíos del presente.

A continuación, se detalla la conformación completa de autoridades y congresales:

Autoridades partidarias

Presidente: Leonardo Boto

Vicepresidenta: Andrea Tessey

Secretario General: Silvio Martini

Secretaría Administrativa y de Actas: Ana Maldonado

Secretaría de Organización: Joaquín Martucci

Secretaría de Formación Política: Natalia Correa

Secretaría de Desarrollo Humano: Gustavo Santillán

Secretaría de Relaciones: Valeria Martino

Secretaría de Finanzas: Ricardo La Vega

Secretaría de Cultura y Comunicación: Mirta Ravassa

Secretaría de la Mujer: Soledad Coceres

Secretaría de Asuntos Gremiales: Osvaldo Mora

Secretaría de la Juventud: Federica Pedros

Secretaría de Derechos Humanos: Santiago Lazzarini

Secretaría Técnico Profesional: Vanina Pascualin

Secretaría de Discapacidad: Marcelo Fernández

Vocales titulares: María Eugenia Paterlini, Ignacio Elli, María Inés Mansilla y Pedro Enrique Poh.

Vocales suplentes

• Laura Villegas

• Pedro Somma

• Andrea Jimenez

• Javier Palomeque

• María del Carmen Zanetti

• Ricardo Piaggio

• Rosana Cacheda

• Marcos Adrián Potenzza

• Alejandra Ramos

• Julián Yarte

Congresales titulares

• Sergio Rossi

• Carla Lencioni

• Abel Rausch

• Adriana Aranda

• Alfredo Terán

Congresales suplentes

• Andrea Murray

• Hugo Leyes

• Catalina Rubeo

• Mariano Zucco Costa

• Graciela Atrio

