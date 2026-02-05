El Partido Justicialista de Luján conformó su lista de autoridades partidarias
Leonardo Boto es el Presidente.
El Partido Justicialista de Luján conformó su lista de autoridades partidarias en un marco de unidad, continuidad y organización, consolidando un esquema de trabajo colectivo que fortalece la vida institucional del peronismo local.
En este proceso, se ratifica la continuidad de la conducción política encabezada por el intendente Leonardo Boto quien seguirá al frente del PJ Luján como presidente del partido, garantizando una línea de gestión y conducción basada en la planificación, la articulación territorial y el ordenamiento interno.
La lista presentada refleja una integración amplia, con responsabilidades distribuidas por áreas, y con representación de distintos perfiles militantes, técnicos y territoriales, orientados a sostener una dinámica partidaria activa, organizada y con capacidad de acompañar los desafíos del presente.
A continuación, se detalla la conformación completa de autoridades y congresales:
Autoridades partidarias
Presidente: Leonardo Boto
Vicepresidenta: Andrea Tessey
Secretario General: Silvio Martini
Secretaría Administrativa y de Actas: Ana Maldonado
Secretaría de Organización: Joaquín Martucci
Secretaría de Formación Política: Natalia Correa
Secretaría de Desarrollo Humano: Gustavo Santillán
Secretaría de Relaciones: Valeria Martino
Secretaría de Finanzas: Ricardo La Vega
Secretaría de Cultura y Comunicación: Mirta Ravassa
Secretaría de la Mujer: Soledad Coceres
Secretaría de Asuntos Gremiales: Osvaldo Mora
Secretaría de la Juventud: Federica Pedros
Secretaría de Derechos Humanos: Santiago Lazzarini
Secretaría Técnico Profesional: Vanina Pascualin
Secretaría de Discapacidad: Marcelo Fernández
Vocales titulares: María Eugenia Paterlini, Ignacio Elli, María Inés Mansilla y Pedro Enrique Poh.
Vocales suplentes
• Laura Villegas
• Pedro Somma
• Andrea Jimenez
• Javier Palomeque
• María del Carmen Zanetti
• Ricardo Piaggio
• Rosana Cacheda
• Marcos Adrián Potenzza
• Alejandra Ramos
• Julián Yarte
Congresales titulares
• Sergio Rossi
• Carla Lencioni
• Abel Rausch
• Adriana Aranda
• Alfredo Terán
Congresales suplentes
• Andrea Murray
• Hugo Leyes
• Catalina Rubeo
• Mariano Zucco Costa
• Graciela Atrio
