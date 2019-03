El oficialismo aprobó el aumento de la “tasa de alumbrado público”

En la sesión ordinaria del martes 26 de marzo, uno de los temas más polémicos tuvo que ver con la “tasa de alumbrado” y el aumento del 44 por ciento propuesto por el Departamento Ejecutivo. Este proyecto de ordenanza “preparatoria” deberá pasar por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. La concejal opositora, Silvia Scarzo opinó sobre este aumento y dijo que “me parece totalmente desmedido esto y sabemos que también hay problemas porque hay una falta relevamiento y la municipalidad no está recaudando porque hay sectores que no están incorporados en la tasa. Entonces ahí deberían trabajar en la gestión y no hacerle pagar a los que ya están pagando la tasa”.

“No es un pequeño ajuste aumentar un 44 por ciento, valor que después se potencia por el costo del kilowatt”, aseguró y cuestionó cuánto van a estar pagando los vecinos por el servicio de alumbrado público. Luego, el concejal oficialista Carlos Pedro Pérez expresó que “si no se diera este incremento probablemente la municipalidad de Luján estuviera impedida de pagar la energía eléctrica necesaria para el alumbrado público y ello traería como consecuencia otras cuestiones como de seguridad”.

Por su parte, el edil peronista Silvio Martini opinó: “Me parece que tenemos que encontrar el eje por otro lado, si seguimos presionando a la gente de lo que va a pasar, en vez de recaudar un 44 por ciento más, vamos a recaudar un 50 menos porque la gente no va a poder pagar”. Además, el concejal Cesar Siror también tomó la palabra y dijo: “La tasa de alumbrado público está dolarizada desde que gobierna Cambiemos. El municipio se ha corrido de su responsabilidad indelegable. El Intendente no sabe donde está parado”.

Publicado el martes 26 de marzo de 2019