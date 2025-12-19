El Municipio lanzó una jornada de co-creación para el Hub Tecnológico Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Detalles de la invitación y el proceso.

La Municipalidad informó que, luego de la presentación de las principales líneas de trabajo en la jornada del 12 de noviembre en el CC Ana de Matos, se inició el Master Plan del futuro Hub tecnológico Luján.

En ese sentido, el Municipio de Luján invitó a la comunidad empresarial, académica y creativa local a conformar las primeras mesas de co-creación para seguir avanzando en el proceso de identidad, formación, fomento y políticas público-privadas del mismo.

Se dieron cita especialistas, la comunidad universitaria, empresas y talento local para trabajar conjuntamente en una visión común: un ecosistema de innovación y tecnología que impulse el futuro de Luján.

Las Mesas de Co-Creación

Para la consolidación del Hub, se trabaja en mesas de co-creación temáticas abiertas a la comunidad productiva, industrial y creativa local, que ordenan el trabajo y definen la identidad del proyecto.

-Mesa 1: NAMING – BRANDING

Define la identidad, estética y concepto del futuro Luján Tech. Un trabajo que permitirá darle nombre, narrativa y personalidad al espacio que marcará el futuro tecnológico de la ciudad.

-Mesa 2: TALENTO

Orienta políticas de formación, fomento y oportunidades para jóvenes del ecosistema Luján. Se diseñan acciones para fortalecer el arraigo, impulsar trayectos formativos y atraer proyectos innovadores.

-Mesa 3: ECOSISTEMA PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Incorpora a empresas de base tecnológica, industrias y servicios asociados de Luján. Se busca fortalecer cadenas de valor, sumar actores clave y potenciar el desarrollo económico local.

En las siguientes semanas, continuará el trabajo para culminar la elaboración del Master Plan que tendrá una presentación en sociedad en el primer trimestre del 2026.

A su vez, se están por publicar las bases del Concurso de Startups del Hub Luján, la puesta en marcha conjunta de la incubadora y aceleradora de proyectos en conjunto entre la Universidad Nacional de Luján y el Municipio, y el lanzamiento de la primera etapa del plan de formación, que traerá una variada oferta de capacitaciones en torno a la Inteligencia Artificial y sus diversos usos.

– Sobre el Hub Tecnológico Luján: –

El Hub Tecnológico Luján busca ser un eje relevante de desarrollo económico en el Partido de Luján, a partir de un trabajo conjunto entre el gobierno municipal, la Universidad Nacional de Luján y el sector privado. Se trata de generar un ecosistema que impulse a emprendedores y startups, para dar valor y producir conocimientos que mejoren la calidad de vida de los lujanenses.

Publicado el viernes 19 de diciembre de 2025