El Municipio lanzó un mapa interactivo de Puntos Verdes

En el marco del Plan Luján Limpio, el Municipio informó que lanzó un Mapa Interactivo con todos los Puntos Verdes de la ciudad y las localidades. Su objetivo es que los vecinos puedan ver en tiempo real y actualizado cuáles son los lugares más cercanos para depositar los reciclables tales como papel, cartón, plásticos, metales y vidrios.

La basura es la mezcla de los residuos en una misma bolsa. Para favorecer el trabajo conjunto de las cooperativas de reciclado y el Municipio, además de reducir la contaminación, es necesario que se haga una correcta separación en origen.

En el Mapa Interactivo de Puntos Verdes la comunidad podrá recibir información variada: dirección exacta del dispositivo, horarios en los que está activo, qué se recibe y qué cooperativa lo gestiona.

El Mapa puede visualizarse en el enlace https://bit.ly/mapapuntosverdeslujan

Además, en las redes sociales de Luján Limpio se encuentra toda la información vinculada a la separación de residuos. En su página @lujan_limpio en Instagram se encuentran el Mapa y tres guías de reciclables, residuos especiales y compostaje.

Cómo usar los contenedores municipales correctamente:

Para que el Municipio retire los restos de poda, es necesario comunicarse con el Centro de Atención al Vecino (CAV) mediante su página web, teléfono o mail: https://cav.lujan.gob.ar/ – 2323 640000 – atencionalvecino@lujan.gov.ar

Por su parte, los restos de obra como escombros deben ser retirados con un volquete privado contratado por el vecino. Los escombros y los restos de poda tampoco van en los contenedores negros.

En este sentido, es importante saber que al compostar los orgánicos vegetales, los residuos se reducen a la mitad. En la página de Luján Limpio se encuentran tutoriales para aprender cómo hacerlo.

Publicado el lunes 29 de diciembre de 2025