El Municipio invita a comercios a sumarse a la Tarjeta de Descuentos y Beneficios

El Municipio de Luján informó que invita a comercios a participar del programa Elegí Luján, con el objetivo de potenciar las ventas de los emprendimientos locales.

Por medio de una “Tarjeta de Beneficios y Descuentos” gratuita, que no requiere de gastos de mantenimiento, no tiene vencimiento y no opera con dinero, el programa tiene como fin direccionar y promover compras en comercios locales.

Los comercios que quieran ser parte, podrán elegir el día de descuento y el método de pago, teniendo la posibilidad de contar con publicidad y traccionar sus ventas.

En este sentido, cada uno de ellos será promocionado en el sitio web oficial www.elegi.lujan.gob.ar, en la pestaña “Tarjeta de Beneficios”, en campañas territoriales, redes sociales, portales y medios gráficos que cuente el programa, a partir de su presentación a la comunidad.

Los interesados, podrán obtener información comunicándose al teléfono 420-453, por WhatsApp al 11 2298-9003, por mail a través de produccionycomerciolujan@gmail.com o dirigiéndose a la Oficina 4 de la Dirección de Producción y Comercio (Belgrano 1250).

Es una iniciativa organizada por La Dirección de Producción y Comercio dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Publicado el miércoles 28 de junio de 2023