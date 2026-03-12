El Municipio impulsa una nueva campaña de vacunación antigripal

Publicado el miércoles 11 de marzo de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio informó que, con el objetivo de reducir los cuadros complejos, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por el virus influenza en la población de riesgo, impulsa una nueva campaña de vacunación antigripal, que deberá ser aplicada antes de la llegada del invierno.

En la primera etapa, la campaña está dirigida al personal de salud y personas mayores a 65 años. Luego, a partir del 23 de marzo, se incluirá a los siguientes grupos de riesgo:

-Personas embarazadas (en cualquier trimestre).

-Personas puérperas (en los diez días posteriores al parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad).

-Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años.

-Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

-Personal estratégico.

-Personas en contacto con aves de corral.

Las dosis se encontrarán disponibles a partir del miércoles 11 de marzo, en las Postas de Salud instaladas en Plaza Colón de 9 a 13 horas, en el Policlínico Municipal o en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud.

La aplicación es gratuita, no requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras vacunas.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa, ya que se transmite de una persona a otra por la propagación de gotitas provenientes de la vía respiratoria de personas infectadas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, y también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones.

Publicado el miércoles 11 de marzo de 2026