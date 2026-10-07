El Municipio habilitó un portal de servicios para quienes visiten la ciudad por la llegada del Papa

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Frente a la llegada del Papa León XIV el próximo 11 de noviembre, el Municipio de Luján informó que puso a disposición un portal con información sobre los distintos servicios disponibles para quienes lleguen a la ciudad durante esa jornada.

El sitio web servicios.lujan.gob.ar alberga toda la información sobre alojamientos, campings, estacionamientos y otros servicios para aquellas personas que visitarán la ciudad en el marco de la llegada del Sumo Pontífice.

Estos datos también se pueden consultar desde el sitio oficial del Municipio lujan.gob.ar con un botón que redirecciona a los interesados a la plataforma de servicios.

En este sentido, lo que se busca es que las millones de personas que ingresarán o pernoctarán en Luján por la visita del Papa, encuentren información útil sobre alojamientos, estacionamientos, y otras prestaciones, lo que contribuirá a una mejor planificación de la estadía y al ordenamiento de la ciudad ante la gran cantidad de personas que se esperan con motivo de este acontecimiento.

Además, continúa abierto el registro para sumar nuevos alojamientos y servicios a la plataforma. Quienes tengan casas, habitaciones, campings, predios u otras propuestas para ofrecer durante la visita, se pueden registrar a través del mismo portal.

Cabe destacar que la información es declarada por cada prestador. La Comisión no gestiona reservas ni pagos.

Publicado el miércoles 7 de octubre de 2026