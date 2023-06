El Municipio fortalece la prevención ante el aumento de casos de Bronquiolitis

El Municipio de Luján fortaleció las acciones de prevención sanitaria ante el aumento de casos de bronquiolitis, con el objetivo de disminuir los riesgos de circulación y contagio.

“Ante el adelanto del pico de casos de Bronquiolitis, hemos implementado una estrategia de trabajo que incluye ampliar la capacidad de atención primaria, generar circuitos de derivación rápidos y protegidos al segundo nivel de atención, priorizar la atención de menores de dos años y toda demanda espontánea para casos sintomáticos y promover fuertemente la vacunación con campañas específicas en todo el distrito”, explicó la Secretaria de Salud, Mariana Giron.

En este sentido, se estableció la ampliación del recurso humano y la extensión del horario de atención en tres Centros de Atención Primaria -Open Door, San Pedro y (Parque Lasa)-, que permanecerán operativos hasta las 19 horas para facilitar la evacuación de consultas.

Estos tres centros de salud se suman a los cuatro que ya cuentan con horario extendido desde abril de 2022: Olivera, CIC San Fermín, Padre Varela y Ameghino -operativos hasta las 20 horas de lunes a viernes, y de 8 a 12 horas los días sábado-.

Como complemento, se reforzó el equipamiento técnico y la provisión de insumos críticos para poder hacer frente a la mayor demanda.

“Además de la ampliación de la atención horaria en diversos CAPS, hemos reorganizado la atención para dar prioridad a la población más vulnerable y sintomática, reprogramando las citas de niños sanos que se realizan chequeos de rutina, que también ayuda a reducir la circulación en los centros de salud y evitar los contagios. Esto además nos permite realizar derivaciones de manera más dinámica en caso de que sea necesario”, amplió Giron.

Asimismo, en articulación con las autoridades del Hospital, se implementó el Triage en la zona de Admisión con el objetivo de mejorar y agilizar la atención de consultas.

Sobre este punto, desde la Secretaría de Salud del Municipio contabilizan un promedio de 300 consultas diarias entre el Hospital y los diversos CAPS -90 por ciento de las cuales responden a síntomas vinculados con Bronquiolitis-.

En tanto, la ocupación de camas en el área de Pediatría alcanza el 80 por ciento.

Por otra parte, se garantizó la disponibilidad total de vacunas antigripales en todos los CAPS y en el Policlínico Municipal, al tiempo que se programaron una serie de operativos territoriales de vacunación en escuelas y zonas rurales del distrito.

Por último, también es posible vacunarse de forma rápida y sencilla en los Puntos Ciudadanos impulsados por el Municipio con una frecuencia semanal para descentralizar y acercar diferentes servicios públicos a la comunidad.

“Le pedimos a la comunidad que se vacunen, que se protejan, que sigan las recomendaciones sanitarias para disminuir la circulación del virus y evitar el aumento de contagios, y que no duden en acudir al servicio de TeleMedicina, que es muy importante en esta coyuntura porque evita las aglomeraciones en los espacios de atención”, concluyó la Secretaria de Salud.

¿Qué es la Bronquiolitis?

La Bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de 1 año. Puede ser causada por distintos virus; el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Los menores de 3 meses, prematuros y aquellos con problemas crónicos de salud (como las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas o el compromiso de la inmunidad) tienen más riesgo de presentar formas graves.

Esta enfermedad afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Si un niño o una niña presentan signos de dificultad respiratoria hay que consultar al equipo de salud para que sea evaluado.

La mayoría de los niños y niñas con bronquiolitis se curan en aproximadamente 2 semanas. En algunos casos pueden quedar con mayor sensibilidad bronquial durante un tiempo y ser propensos a cuadros recurrentes de dificultad respiratoria.

¿Cuándo sospechar que un bebé tiene bronquiolitis?

Si tiene uno o más de estos signos:

-Respiración muy rápida.

-Aletea la nariz.

-Se le hunde el pecho o las costillas al respirar.

-Se queja mientras respira.

-Entrecorta la alimentación o le cuesta prenderse al pecho.

-Está irritable o le cuesta dormirse.

-Color azulado en la piel, las uñas o los labios debido a la falta de oxígeno (cianosis): en este caso necesita tratamiento urgente.

¿Cómo prevenir la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias?

Los virus que causan infección respiratoria aguda se transmiten de una persona a otra por el contacto directo entre las manos y superficies contaminadas, y a través de las secreciones nasales o las gotitas de saliva que viajan por el aire cuando una persona enferma habla, estornuda o tose.

Las siguientes medidas contribuyen a prevenir las infecciones respiratorias:

-Mantener la lactancia.

-Cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.

-No exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña.

-Higienizar frecuentemente, con agua y jabón, los elementos del bebé (chupetes, juguetes) y las superficies donde se lo cambia o donde se preparan sus alimentos.

-Practicar el lavado de manos frecuente, a los niños y a los convivientes, con agua y jabón.

-Se puede reforzar la higiene con alcohol en gel.

-Ventilar los ambientes de la casa al menos una vez al día.

-Mantener alejados a los bebés de las personas que están resfriadas o tienen tos.

-Si los cuidadores principales tienen alguna infección de las vías respiratorias deben lavarse las manos, especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo, para evitar el contagio por secreciones.

-No se debe colocar tapabocas en los niños menores de 2 años.

-En los niños con más riesgo de bronquiolitis grave (menores de 3 meses, prematuros, con enfermedades crónicas) no está recomendada la asistencia al jardín maternal.

Publicado el jueves 8 de junio de 2023