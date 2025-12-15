Entregan equipamiento a la nueva cooperativa de trabajo del CFI 1

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Busca fomentar la autonomía y habilidades técnicas de los estudiantes.

El Municipio de Luján informó que entregó nuevo equipamiento a la recientemente creada cooperativa de trabajo “Construyendo Voces”, integrada por estudiantes del Centro de Formación Integral 1 (ex Escuela de Educación Especial 501).

“Es una experiencia pionera que nos llena de ilusión, porque apunta a fortalecer la autonomía y las habilidades de los estudiantes para que cuenten con mejores posibilidades de insertarse en el mundo laboral. Desde la gestión municipal del Intendente Boto sumamos equipamiento necesario para que puedan transitar este camino que se han puesto por delante y que vamos a seguir acompañando”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

En este sentido, el Municipio adquirió y entregó un banco mesa de trabajo plegable multifunción y una prensa sargento tipo G, que se incorporarán al patrimonio de la cooperativa.

“Construyendo Voces” es una de las primeras experiencias de cooperativa escolar de trabajo en una escuela de educación especial en la Provincia de Buenos Aires, conformada con el objetivo de promover la inclusión laboral de los estudiantes.

A través de la capacitación en oficios, busca fomentar la autonomía y habilidades técnicas de los estudiantes, así como los valores cooperativos de solidaridad y trabajo en equipo.

También acompañaron la entrega de equipamiento la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni, el Director de Discapacidad, Juan Manuel Puente, la Directora del CFI 1, Karina Perelli, docentes y estudiantes de la institución educativa.

Publicado el domingo 14 de diciembre de 2025