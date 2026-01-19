Lunes 19 de enero de 2026
El Municipio entregó camisetas en el Espacio Deportivo Padre Varela

Deportes

Todos los detalles.



Publicado el lunes 19 de enero de 2026

El Municipio de Luján informó que realizó este sábado la entrega de camisetas a niños, niñas y adolescentes del Espacio Deportivo Padre Varela, con el objetivo de fortalecer las prácticas deportivas.

“Es una experiencia muy valiosa que convoca a los chicos y chicas del barrio a participar en distintas propuestas recreativas y deportivas con una fuerte impronta social. Es parte de una política de inclusión a través del deporte que tiene como objetivos promover el juego, la actividad física y el cuidado de la salud, pero también fortalecer los vínculos y la identidad comunitaria”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Dependiente de la Dirección de Deportes, el Espacio Deportivo Padre Varela funciona desde hace un año y medio en el predio ubicado en Ricardo Gutiérrez y Rivadavia, donde más de 40 niños, niñas y adolescentes practican diversos deportes dos veces por semana.

En este sentido, todos recibieron camisetas deportivas que llevan en su frente la Marca Ciudad de Luján.

También se sumaron a la jornada los miembros del Equipo de Boxeo Valentín Box, quienes realizan un importante trabajo de deporte social en el barrio Padre Varela.

Acompañaron la actividad el Director de Deportes, Gustavo Santillán, y el responsable del Espacio Deportivo Padre Varela, Juan Acotto.

