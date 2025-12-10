Ejecutan una pista de Educación Vial a escala real

Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025

Destinado a los más chicos.

La Municipalidad informó que con el objetivo de generar un espacio de concientización, el Municipio de Luján con la colaboración de Bomberos Voluntarios desarrolla una pista infantil de Educación Vial en la localidad de Pueblo Nuevo.

El proyecto, que tiene como fin enseñar y practicar las normas de tránsito en un entorno simulado para que los niños y niñas desarrollen hábitos de movilidad segura desde una edad temprana, se lleva a cabo en la parte trasera del cuartel de Bomberos Voluntarios de Pueblo Nuevo, ubicado en la calle Las Tipas 1750 de dicha localidad.

La pista comprende senderos y un cerco delimitando el espacio, cuya construcción se encuentra a cargo del Municipio de Luján, y una elaborada cartelería cuya señalética fue realizada por la Asociación Bomberos Voluntarios.

La iniciativa llevará a sus visitantes a comprender las señales de tránsito, comportarse como peatones, pasajeros y conductores responsables, y fomentará la prevención de accidentes y la convivencia vial.

