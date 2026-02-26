El Municipio difunde las fechas de la Campaña de Vacunación Antirrábica en marzo

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que continúa la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de marzo.

La iniciativa se desarrollará de 10 a 12 horas, a través del siguiente cronograma:

-Martes 3: en la plaza del barrio Fonavi (Ex Combatientes entre J.M Rosas y Gral. Paz).

-Jueves 5: en el Polideportivo Municipal (Avellaneda N° 1135).

-Martes 10: en la Plazoleta Antigua Estación Basílica (Italia y Barnech).

-Jueves 12: en el Tanque de Agua (San Martín N° 2050).

-Martes 17: en la Sociedad de Fomento del barrio San Antonio Sur (El Picaflor N° 1250).

-Jueves 19: en el ex Campo Municipal de Deportes (Francia entre Ugarte y Cervantes).

-Jueves 26: en el boulevard del centro (Humberto y Las Heras).

-Martes 31: en la plaza del barrio San Emilio (La Perdiz y Martín Pescador).

Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026