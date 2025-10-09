El Municipio de Luján y los gremios acordaron un aumento salarial del 35,21% y un bono de fin de año para los trabajadores municipales

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de las negociaciones del segundo semestre de las Paritarias 2025, el Municipio de Luján y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron este jueves un nuevo acuerdo salarial que regirá desde octubre y hasta diciembre de este año, completando de esta forma la paritaria del presente año.



El encuentro se desarrolló en el Palacio Municipal con la participación del Secretario de Economía y Finanzas, Leonardo H. Santos, la Subsecretaria de Economía y Finanzas, María Florencia Arraigada, el Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Silvio Hugo Martini, y la Directora de Gobierno, Sandra Rasentte. Por parte de la representación gremial, estuvieron presentes Matías Nicolás Ledesma y Julio César Acedo, por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Luján; Santiago Luis Vera y Hugo Benítez, por el Sindicato de Trabajadores Municipales; Gabriel Morales y Norberto Valdez, por el Sindicato de Empleados Municipales.



El acta establece un incremento salarial del 35,21% anual respecto a los haberes de diciembre de 2024, que se aplicará en etapas bajo la modalidad de “paritaria trimestral”: Octubre 2025: 31,21%; Noviembre 2025: 33,21%; Diciembre 2025: 35,21%



De esta manera, se garantiza que los salarios municipales cierren el año con un aumento superior al 29,2% proyectado de inflación para 2025, según estimaciones del Banco Central de la República Argentina.



Además, se acordó el otorgamiento de un bono navideño de $150.000 por cada agente municipal activo, que será abonado antes del 20 de diciembre de 2025, y una suma adicional de $100.000 antes del 20 de enero de 2026.

Las partes fijaron como nueva fecha de reunión paritaria el 19 de enero de 2026.

Publicado el jueves 9 de octubre de 2025