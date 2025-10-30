El Municipio convoca a un nuevo taller para embarazadas
La actividad se realizará en el CAPS.
El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de promover una experiencia positiva y saludable para la madre y su familia, convoca a un taller dirigido a embarazadas en cualquier etapa gestacional, que se desarrollará en el CAPS de Pueblo Nuevo (Tropero Moreira 1021).
La actividad se realizará los días jueves 6 y 20 de noviembre de 9.30 a 11.30 horas. Estas jornadas buscan generar espacios de reflexión y conexión entre la madre y su bebé, además de compartir experiencias entre mujeres que se encuentren transitando esta etapa.
La coordinación estará a cargo de la Licenciada Rocio Casey (psicóloga perinatal), Lic. Daiana Fernández (obstétrica), Dra. Ana Somma (pediatra) y Lic. Eugenia Arregui (Trabajadora social).
El objetivo de los encuentros es informar sobre los procesos fisiológicos y psicológicos que suceden durante el embarazo y el parto. Además, se buscará destacar la importancia de los controles, el rol del acompañante, la red de apoyo y los cuidados del recién nacido. También se trabajarán métodos respiratorios, movimientos para mitigar dolor y ayudar en el momento del parto.
