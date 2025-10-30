Martes 4 de noviembre de 2025
El Municipio convoca a un nuevo taller para embarazadas

Salud

La actividad se realizará en el CAPS.



Publicado el jueves 30 de octubre de 2025

El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de promover una experiencia positiva y saludable para la madre y su familia, convoca a un taller dirigido a embarazadas en cualquier etapa gestacional, que se desarrollará en el CAPS de Pueblo Nuevo (Tropero Moreira 1021).

La actividad se realizará los días jueves 6 y 20 de noviembre de 9.30 a 11.30 horas. Estas jornadas buscan generar espacios de reflexión y conexión entre la madre y su bebé, además de compartir experiencias entre mujeres que se encuentren transitando esta etapa.

La coordinación estará a cargo de la Licenciada Rocio Casey (psicóloga perinatal), Lic. Daiana Fernández (obstétrica), Dra. Ana Somma (pediatra) y Lic. Eugenia Arregui (Trabajadora social).

El objetivo de los encuentros es informar sobre los procesos fisiológicos y psicológicos que suceden durante el embarazo y el parto. Además, se buscará destacar la importancia de los controles, el rol del acompañante, la red de apoyo y los cuidados del recién nacido. También se trabajarán métodos respiratorios, movimientos para mitigar dolor y ayudar en el momento del parto.

