El Municipio continúa mejorando plazas y espacios públicos

Publicado el domingo 8 de febrero de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio informó que, a fin de generar espacios públicos que favorezcan la recreación y el esparcimiento de la comunidad en los distintos barrios, desarrolla la puesta en valor de la Plaza del barrio Constantini, ubicada en Santa Clara y Galileo.

En una primera instancia, se retiraron bancos y juegos que se encontraban en mal estado. Luego se pintaron juegos y mobiliario en buen estado, se colocaron dos nuevas mesas con sus respectivos asientos, dos bancos corridos, y bicicleteros.

Por último, se colocaron dos juegos infantiles: un pórtico de hamacas, y un sube y baja. Ambos juegos se suman al mangrullo con tobogán, ya existente en la plaza.

Cabe destacar que, de manera simultánea, finalizaron los trabajos en la Plaza del barrio Villa del Parque (Jujuy entre Ciudadela y Montes Carballo), donde se colocaron nuevas mesas y bancos.

Publicado el domingo 8 de febrero de 2026