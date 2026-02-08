Domingo 8 de febrero de 2026
El Municipio continúa mejorando plazas y espacios públicos

Puesta en valor

Publicado el domingo 8 de febrero de 2026

El Municipio informó que, a fin de generar espacios públicos que favorezcan la recreación y el esparcimiento de la comunidad en los distintos barrios, desarrolla la puesta en valor de la Plaza del barrio Constantini, ubicada en Santa Clara y Galileo.

En una primera instancia, se retiraron bancos y juegos que se encontraban en mal estado. Luego se pintaron juegos y mobiliario en buen estado, se colocaron dos nuevas mesas con sus respectivos asientos, dos bancos corridos, y bicicleteros.

Por último, se colocaron dos juegos infantiles: un pórtico de hamacas, y un sube y baja. Ambos juegos se suman al mangrullo con tobogán, ya existente en la plaza.

Cabe destacar que, de manera simultánea, finalizaron los trabajos en la Plaza del barrio Villa del Parque (Jujuy entre Ciudadela y Montes Carballo), donde se colocaron nuevas mesas y bancos.

