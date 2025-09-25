Continúa el plan de Señalización Vial
Obras
En puntos estratégicos del distrito.
Con el objetivo de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, el Municipio de Luján informó que avanza con tareas de señalización vial en puntos estratégicos del distrito.
En las últimas semanas se desarrollaron los siguientes trabajos para adaptar la señalización a las necesidades de la comunidad:
Demarcación con instalación de tachas y delineadores en las dársenas de calle Insausti y Ruta Nacional N° 5; y en Ruta N° 192 y calle Las Margaritas.
Mejoras en las dársenas de colectivos sobre la calle Filiberto en la localidad de Open Door.
Nuevos refugios en la localidad de Open Door, en el barrio San Francisco y en Ruta Nacional N° 5.
Demarcación de la dársena de Carlos Pellegrini y Humberto.
Delineadores en paradas de colectivos.
Nuevos estacionamientos de motos en San Martín entre Alvear y Rawson y en la intersección de 25 de Mayo y Mariano Moreno.
Instalación de carteles que prohíben la circulación de tránsito pesado.
Colocación de reductores de velocidad en el barrio Padre Varela, los Gallitos, el Quinto, Sarmiento y La Capilla.
De esta manera, el Municipio de Luján continúa con el proyecto iniciado en el año 2019, que tiene como fin reforzar la accesibilidad y promover las conductas responsables en la convivencia ciudadana, respetando las normas y reglamentaciones vigentes.
