Continúa el plan de Señalización Vial

Obras

En puntos estratégicos del distrito.



Publicado el jueves 25 de septiembre de 2025

Con el objetivo de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, el Municipio de Luján informó que avanza con tareas de señalización vial en puntos estratégicos del distrito.

En las últimas semanas se desarrollaron los siguientes trabajos para adaptar la señalización a las necesidades de la comunidad:

  • Demarcación con instalación de tachas y delineadores en las dársenas de calle Insausti y Ruta Nacional N° 5; y en Ruta N° 192 y calle Las Margaritas.

  • Mejoras en las dársenas de colectivos sobre la calle Filiberto en la localidad de Open Door.

  • Nuevos refugios en la localidad de Open Door, en el barrio San Francisco y en Ruta Nacional N° 5.

  • Demarcación de la dársena de Carlos Pellegrini y Humberto.

  • Delineadores en paradas de colectivos.

  • Nuevos estacionamientos de motos en San Martín entre Alvear y Rawson y en la intersección de 25 de Mayo y Mariano Moreno.

  • Instalación de carteles que prohíben la circulación de tránsito pesado.

  • Colocación de reductores de velocidad en el barrio Padre Varela, los Gallitos, el Quinto, Sarmiento y La Capilla.

De esta manera, el Municipio de Luján continúa con el proyecto iniciado en el año 2019, que tiene como fin reforzar la accesibilidad y promover las conductas responsables en la convivencia ciudadana, respetando las normas y reglamentaciones vigentes.

