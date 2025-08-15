El Municipio construyó un rosedal en la localidad de Olivera

Publicado el viernes 15 de agosto de 2025

Con el objetivo de revalorizar y embellecer espacios públicos, el Municipio de Luján informó que realizó un rosedal en la nueva Plaza “Dominga Cabrelli” de la localidad de Olivera.

Los trabajos se ejecutaron en el predio ubicado en Boulogne Sur Mer y Francia, donde se plantaron alrededor de 200 rosas, sobre una dimensión de 10 por 15 metros.

Previa a la colocación, se realizaron trabajos de movimiento de suelo, aporte de tierra negra, cercado del perímetro con madera, y la construcción de caminos internos con piedras decorativas para circulación. Este sábado quedó inaugurado el nuevo espacio.

De esta manera, a través de la puesta en valor de los espacios públicos en barrios y localidades, el Municipio de Luján promueve ámbitos que fortalezcan el sentido de pertenencia, la cercanía y la unión en la comunidad.

