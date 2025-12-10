Miércoles 10 de diciembre de 2025
El Municipio comparte la grilla de artistas que se presentarán en la Fiesta de la Cerveza

Evento

Con entrada libre y gratuita.



Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025

El Municipio de Luján informó que por quinto año consecutivo, los días sábado 13 y domingo 14 se llevará a cabo la Fiesta de la Cerveza, en el Parque Ameghino, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a productores cerveceros de Luján y ofrecerá más de 30 variedades de cerveza artesanal para degustar.

El evento se realizará a partir de las 11 horas. Contará con un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo.

En ese sentido, los artistas confirmados que se presentarán a partir de las 14 horas son:

Sábado 15

Lucy Music Band

Flor Trabichet

Y dale alegría a mí corazón – una celebración a la música de Fito Páez

Fuerte al Medio – Tributo a las Pastillas del Abuelo

Siempre cumbia

E’ lo que hay

Bachata Way

La Sabrosa

Gran fiesta de cierre: Nice Try! producciones

Domingo 14

Arrabal Duo

Los Extras

Aspenmood

Beatkings – Música Beatle

Desfachatados – Especial de Babasónicos

Macedonian Balkan Music

Sin Bozal

Doctores Croto

También participará la Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa.

Para mayor información, podrán consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan y la de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.

Cabe destacar que la Fiesta de la Cerveza se suspende en caso de lluvia.

