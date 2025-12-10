El Municipio comparte la grilla de artistas que se presentarán en la Fiesta de la Cerveza
Evento
Con entrada libre y gratuita.
El Municipio de Luján informó que por quinto año consecutivo, los días sábado 13 y domingo 14 se llevará a cabo la Fiesta de la Cerveza, en el Parque Ameghino, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a productores cerveceros de Luján y ofrecerá más de 30 variedades de cerveza artesanal para degustar.
El evento se realizará a partir de las 11 horas. Contará con un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo.
En ese sentido, los artistas confirmados que se presentarán a partir de las 14 horas son:
Sábado 15
Lucy Music Band
Flor Trabichet
Y dale alegría a mí corazón – una celebración a la música de Fito Páez
Fuerte al Medio – Tributo a las Pastillas del Abuelo
Siempre cumbia
E’ lo que hay
Bachata Way
La Sabrosa
Gran fiesta de cierre: Nice Try! producciones
Domingo 14
Arrabal Duo
Los Extras
Aspenmood
Beatkings – Música Beatle
Desfachatados – Especial de Babasónicos
Macedonian Balkan Music
Sin Bozal
Doctores Croto
También participará la Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa.
Para mayor información, podrán consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan y la de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.
Cabe destacar que la Fiesta de la Cerveza se suspende en caso de lluvia.
Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025