El Municipio comparte la grilla de artistas que se presentarán en la Fiesta de la Cerveza

Publicado el miércoles 10 de diciembre de 2025

El Municipio de Luján informó que por quinto año consecutivo, los días sábado 13 y domingo 14 se llevará a cabo la Fiesta de la Cerveza, en el Parque Ameghino, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a productores cerveceros de Luján y ofrecerá más de 30 variedades de cerveza artesanal para degustar.

El evento se realizará a partir de las 11 horas. Contará con un patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo.

En ese sentido, los artistas confirmados que se presentarán a partir de las 14 horas son:

Sábado 15

Lucy Music Band

Flor Trabichet

Y dale alegría a mí corazón – una celebración a la música de Fito Páez

Fuerte al Medio – Tributo a las Pastillas del Abuelo

Siempre cumbia

E’ lo que hay

Bachata Way

La Sabrosa

Gran fiesta de cierre: Nice Try! producciones

Domingo 14

Arrabal Duo

Los Extras

Aspenmood

Beatkings – Música Beatle

Desfachatados – Especial de Babasónicos

Macedonian Balkan Music

Sin Bozal

Doctores Croto

También participará la Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa.

Para mayor información, podrán consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan y la de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.

Cabe destacar que la Fiesta de la Cerveza se suspende en caso de lluvia.

