El Municipio colocó 50 contenedores en localidades del distrito

Publicado el jueves 6 de noviembre de 2025

Con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene de la vía pública y optimizar los tiempos de recolección, el Municipio de Luján instaló nuevos contenedores en las localidades que integran el Partido.

Se trata de 50 estructuras metálicas colocadas una por cuadra en: Pueblo Nuevo, Jáuregui, Olivera, Cortinez y Carlos Keen. Se prevé que la semana próxima lleguen 16 nuevos contenedores para completar con la totalidad de localidades.

La iniciativa, enmarcada en el programa Luján Limpio, busca optimizar los recursos, fomentar una gestión de residuos más eficiente y saludable, y dignificar el trabajo de los recolectores. Al día de hoy, se han instalado 100 contenedores en total.

Cabe destacar que la iniciativa no modifica en modo alguno el cronograma del servicio de recolección de residuos, que continuará prestando servicio con la frecuencia habitual, evitando que las bolsas se acumulen y generen focos infecciosos.

