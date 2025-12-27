El Municipio coloca juegos en la nueva plaza del barrio Los Gallitos

Publicado el sábado 27 de diciembre de 2025

Para aumentar los lugares de esparcimiento en las localidades.

Con el objetivo de generar espacios de encuentro y ocio saludable en la comunidad, el Municipio de Luján informó que construye actualmente una nueva plaza en el barrio Los Gallitos.

En primera instancia, se desarrollaron tareas preliminares para dejar el espacio en óptimas condiciones, que incluyeron la nivelación y limpieza del terreno.

Posteriormente, se colocó el mobiliario urbano que incluye dos pérgolas, cestos de basura y juegos infantiles: un sube y baja, un mangrullo y un pórtico con hamacas, una mesa de ping pong. Además, se instalaron nuevas luminarias.

En las próximas semanas, se prevé la instalación de mesas, bancos y un gimnasio urbano que comprende una dorsalera doble, un bamboleo de cintura doble y un caminador doble.

La construcción de esta plaza está enmarcada en un proyecto municipal cuyo fin es aumentar la cantidad de lugares de esparcimiento en los distintos barrios y localidades, para mejorar la calidad de vida en el distrito. Este año, más de 30 espacios públicos fueron creados o mejorados con ese objetivo.

