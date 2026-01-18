El Municipio brinda consejos para el bienestar animal
Sanidad
Cuidado de mascotas.
La Municipalidad de Luján informó que, con el objetivo de prevenir el maltrato y fomentar el bienestar animal, el Municipio brinda a la comunidad una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de cuidar a los animales de compañía.
En este sentido, es necesario reconocer ciertos cuidados básicos tales como alimentar adecuadamente, renovar el agua todos los días, brindar cariño y atención diaria, mantener los espacios limpios y protegidos de la exposición a los diferentes climas.
Entendiendo que un animal de compañía sano protege a la familia, se requiere vacunarlos una vez al año contra la rabia, desparasitarlos regularmente, llevarlos al veterinario en caso de que se lo requiera, y mantenerlos limpios.
A su vez, para evitar que se pierda, cada animal debe ser identificado con collar, placa con nombre y teléfono.
Ante alguna situación irregular podrán comunicarse al Centro de Atención al Vecino (CAV) al teléfono 2323 640000. Una vez dada la alerta, el CAV deriva a la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal para que un veterinario especializado analice la situación demandada.
