Avanza un plan integral de mejoras en tránsito y seguridad vial

Obras

Para mejorar la circulación y la señalización en todo el distrito.



Publicado el miércoles 10 de septiembre de 2025

El Municipio de Luján informó que continúa desarrollando acciones coordinadas en el marco de un plan integral de tránsito y seguridad vial, con el objetivo de mejorar la circulación y la señalización en todo el distrito.

Otro de los ejes de trabajo es la renovación y ampliación de la señalización vial. En este sentido, se concretó el recambio de cartelería deteriorada en los centros educativos, la instalación de nomencladores en barrios como El Quinto, Ameghino, San Emilio y 12 de Abril, así como los carteles nomencladores fijos (amurados) en la calle Mitre y carteles informativos en paradas de colectivos.

 

Además, se sumaron tareas de demarcación con línea amarilla, pintura de lomos de burro, colocación de delineadores y tachas reflectivas, junto con nueva cartelería en la Escuela de Educación Especial N° 502.

De esta manera, el Municipio de Luján refuerza un plan integral que articula obras de infraestructura y mejoras en la señalización, consolidando una política sostenida para el ordenamiento y la seguridad en el tránsito de toda la comunidad.

