El mejor outlet de calzados llegó a la ciudad de Luján con precios imbatibles

Publicado el lunes 8 de diciembre de 2025

En la calle Colon a metros de Mitre.

 Los mejores precios de la República Argentina en calzados para toda la familia están aquí.

 Zapatillas brasileras: $35.000

 Zapatillas desde $25.000 hasta $60.000

 Atendemos de lunes a lunes, de 9 a 22, en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón.

 El mejor outlet de calzados llegó a la ciudad de Luján con precios únicos, inigualables e imbatibles..

