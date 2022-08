El lujanense Ignacio Poza clasificó al Mundial de Trail

La carrera deportiva de Ignacio «La Cabra» Poza escala tan rápido como sus piernas, en cada competencia en la que participa. De manera veloz y efectiva, el joven lujanense no para de crecer en el mundo del trail, sumando en su haber diversidad de competencias, y sumando experiencia y victorias en su corta e intensa carrera.

Entre sus últimos logros, se sumó a la Selección Nacional de Trail, se colgó la medalla del tercer puesto en el Sudamericano que se desarrolló en la Provincia de San Juan los días 13 y 14 de agosto, y ahora se clasificó al Mundial de Trail que se desarrollará en noviembre en Tailandia. Los colores de la celeste y blanca, en lo más alto del trail, ya que el podio se completó con los argentinos Diego Rebolledo en el primer puesto y Tomás Lifona en el segundo lugar. Los argentinos lograron las mejores marcas del certamen en lo que fue una carrera muy rápida de 6km con 220mts positivos.

En ese marco La Cabra reflexionó: «Los sueños están para cumplirse, y hoy puedo decir con orgullo que representé a la selección nacional de Trail, pasé una de mis semanas más lindas, y con la mejor compañía. Gracias selección por todos estos lindos momentos» al tiempo que sostuvo que «vestir la remera de la selección fue más que un privilegio. Fue una responsabilidad, no todos tienen la oportunidad de vestirse la albiceleste».

Por su parte Poza destacó la contención del seleccionado nacional y valoró al grupo, «que desde el minuto uno me demostró que íbamos a estar juntos en todo momento. Porque como siempre me gusta decir, la esencia del trail está en el compañerismo, y cuando el ambiente en un grupo es sano, las cosas se cumplen como uno lo espera. Más que un equipo, lo resumiría como una familia de locos que amamos el mismo deporte», expresó con sentida emoción.

Finalmente agradeció a su familia y amistades, al su grupo de entrenamiento y a los sponsors que hacen posible su recorrido por las distintas competencias: «Siempre me gusta dedicar un espacio a todos aquellos que estuvieron en todo el recorrido para llegar acá y no me voy a cansar de agradecerles a ellos, que siempre están ahí pase lo que pase. Fede Martinelli, ICS Deportes, Quento Snacks, Jema indumentaria, AML Amoblamientos, Sindicato de Camioneros, Bulonera Da Silva, Fideos 308, Pura Sangre y Municipio de Luján.»

