El Instituto Mignone invita a participar del evento de cierre de año

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Será el jueves 6 de noviembre desde las 18 horas.

A través de una jornada cooperativa y recreativa, el Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología “Emilio Fermín Mignone” a través del Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de “Impulsa”, el cierre del ciclo lectivo 2025.

El evento se llevará a cabo el día jueves 6 de noviembre, desde las 18 horas, en las instalaciones del instituto (Avellaneda 1389), y representa el trabajo en equipo y el impulso que une al Mignone como comunidad educativa incluyendo a todos sus actores: directivos, docentes, no docentes y alumnos.

La organización general estará a cargo de la Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos y contará con la participación de todas las carreras: Diseño de Indumentaria, Relaciones Públicas, Gestión Cultural, Bibliotecología y Profesorado de Educación Física.

Habrá feria de gastronomía, música, juegos estilo kermesse y muestra de habilidades circenses. Se presentarán: Luis Míguez, Carlos Sánchez con su propuesta folklórica, y el grupo “Código Rojo”. Cabe destacar que, en caso de lluvias, la propuesta se trasladará al Polideportivo Municipal.

Impulsa es una iniciativa que forma parte de las diversas actividades que el Instituto Mignone desarrolla en el marco de su política de vinculación con la comunidad, promoviendo el encuentro, la participación y la integración entre la educación y la vida social y cultural de la ciudad.

El Instituto Municipal “Emilio Fermín Mignone” es una institución pública y gratuita, que desde hace más de 35 años brinda formación superior.

Publicado el domingo 2 de noviembre de 2025