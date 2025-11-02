Domingo 2 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 25°C
  • H: 57%
  • P: 1011
  • V: Este Noreste

El Instituto Mignone invita a participar del evento de cierre de año

Educación

Será el jueves 6 de noviembre desde las 18 horas.



Publicado el domingo 2 de noviembre de 2025

A través de una jornada cooperativa y recreativa, el Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología “Emilio Fermín Mignone” a través  del Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de “Impulsa”, el cierre del ciclo lectivo 2025.

El evento se llevará a cabo el día jueves 6 de noviembre, desde las 18 horas, en las instalaciones del instituto (Avellaneda 1389), y representa el trabajo en equipo y el impulso que une al Mignone como comunidad educativa incluyendo a todos sus actores: directivos, docentes, no docentes y alumnos.

La organización general estará a cargo de  la Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos y contará con la participación de todas las carreras: Diseño de Indumentaria, Relaciones Públicas, Gestión Cultural, Bibliotecología y Profesorado de Educación Física.

Habrá feria de gastronomía, música, juegos estilo kermesse y muestra de habilidades circenses. Se presentarán: Luis Míguez, Carlos Sánchez con su propuesta folklórica, y el grupo “Código Rojo”. Cabe destacar que, en caso de lluvias, la propuesta se trasladará al Polideportivo Municipal.

Impulsa es una iniciativa que forma parte de las diversas actividades que el Instituto Mignone desarrolla en el marco de su política de vinculación con la comunidad, promoviendo el encuentro, la participación y la integración entre la educación y la vida social y cultural de la ciudad.

El Instituto Municipal “Emilio Fermín Mignone” es una institución pública y gratuita, que desde hace más de 35 años brinda formación superior.

Publicado el domingo 2 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.