Martes 16 de septiembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 11°C
  • H: 93%
  • P: 1020
  • V: Este

El Hospital Nuestra Señora de Luján contará con un nuevo tomógrafo

Salud

Para mejorar la atención y el diagnóstico.



Publicado el lunes 15 de septiembre de 2025

El Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján recibió este viernes el nuevo tomógrafo, un recurso muy esperado por la comunidad que permitirá mejorar la atención y el diagnóstico de miles de vecinos y vecinas de la ciudad y zona oeste de la provincia.

El equipo será instalado en un espacio especialmente acondicionado dentro del Hospital, cuya puesta en funcionamiento está prevista para las próximas semanas. La sala fue revestida con plomo para garantizar la protección radiológica y equipada con piso antibacterial, sala de comando, vestidor y baño propio, ofreciendo así las condiciones de seguridad y confort necesarias para pacientes y profesionales.

El tomógrafo de última generación permitirá realizar estudios de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otros nosocomios, garantizando un diagnóstico por imágenes fundamental para la prevención, la detección temprana y el tratamiento de diversas patologías. Su incorporación constituye un avance clave para la salud pública local ya que amplía la capacidad de respuesta del Hospital frente a las dolencias de los pacientes.

La llegada de este equipamiento se enmarca en un plan integral de fortalecimiento del sistema de salud local, que en el último año ya alcanzó una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. En este marco, también se sumó recientemente la nueva Unidad de Parto Respetado, junto a diversas mejoras en infraestructura y servicios.

Publicado el lunes 15 de septiembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.