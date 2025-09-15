El Hospital Nuestra Señora de Luján contará con un nuevo tomógrafo

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Para mejorar la atención y el diagnóstico.

El Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján recibió este viernes el nuevo tomógrafo, un recurso muy esperado por la comunidad que permitirá mejorar la atención y el diagnóstico de miles de vecinos y vecinas de la ciudad y zona oeste de la provincia.

El equipo será instalado en un espacio especialmente acondicionado dentro del Hospital, cuya puesta en funcionamiento está prevista para las próximas semanas. La sala fue revestida con plomo para garantizar la protección radiológica y equipada con piso antibacterial, sala de comando, vestidor y baño propio, ofreciendo así las condiciones de seguridad y confort necesarias para pacientes y profesionales.

El tomógrafo de última generación permitirá realizar estudios de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otros nosocomios, garantizando un diagnóstico por imágenes fundamental para la prevención, la detección temprana y el tratamiento de diversas patologías. Su incorporación constituye un avance clave para la salud pública local ya que amplía la capacidad de respuesta del Hospital frente a las dolencias de los pacientes.

La llegada de este equipamiento se enmarca en un plan integral de fortalecimiento del sistema de salud local, que en el último año ya alcanzó una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. En este marco, también se sumó recientemente la nueva Unidad de Parto Respetado, junto a diversas mejoras en infraestructura y servicios.

Publicado el lunes 15 de septiembre de 2025