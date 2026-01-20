Martes 20 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 19°C
  • H: 68%
  • P: 1018
  • V: Noreste

El Embajador de Perú visitó la ciudad de Luján

Politica

Relaciones exteriores.



Publicado el martes 20 de enero de 2026

La Municipalidad informó que en días pasados, el Intendente Leonardo Boto, junto a autoridades municipales, recibieron al Embajador de Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga, a fin de generar un espacio de intercambio, diálogo y planificación de futuros proyectos en común.

La jornada comenzó con el izamiento de las banderas de Argentina y Perú en Plaza Belgrano, como símbolo de hermandad, construcción de vínculos y cooperación.

Luego, el Intendente Municipal hizo entrega de la imagen de la Virgen de Luján.

Seguidamente, se realizó una recorrida por el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, el Santuario Nuestra Señora de Luján y la Empresa Italcolore del Parque Industrial Villa Flandria.

Estuvieron presentes la Secretaria General de la Intendencia, Magdalena Fernández; el Secretario de Desarrollo Productivo, Juan Redondo;la Directora del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, Viviana Mallol; y la representante del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Zulema Enrique.

Publicado el martes 20 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.