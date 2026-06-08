El Concejo Deliberante rindió homenaje al Teniente Churquina

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En la sesión ordinaria de este lunes, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Luján aprobó por unanimidad una resolución para expresar su profundo pesar por el fallecimiento en acto de servicio del Teniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y vecino de Luján, Neri Malcon Churquina, ocurrido el pasado 2 de junio en la Comisaría Tercera de Open Door.

La iniciativa, que fue consensuada previamente en la reunión de Labor Deliberativa por los concejales Carnevale, Braticevich, Giaccaglia, Price, Martucci, Grossi García, Torres y el presidente del HCD, Federico Vanin, reconoce “la trayectoria, la entrega y el compromiso del efectivo policial con la comunidad”.

La resolución destaca que “Churquina, de 33 años, oriundo de Pueblo Nuevo y vecino de Olivera, perdió la vida mientras cumplía funciones de servicio, tras resultar gravemente herido durante un ataque armado. Asimismo, resalta su vocación y valentía, recordando que en 2022 también había resultado herido durante un procedimiento policial sin que ello disminuyera su compromiso con la fuerza y con la seguridad de los vecinos”.

Del mismo modo, el Concejo expresó su “solidaridad y reconocimiento al Oficial Subayudante Agustín Guillermo Larravide, quien resultó herido en el mismo hecho al intentar repeler el ataque y proteger a sus compañeros”. Los concejales hicieron votos por su pronta recuperación y destacaron su accionar en una situación de extrema peligrosidad.

A través de la resolución, el Honorable Concejo Deliberante otorgó un Reconocimiento Póstumo al Sargento Churquina y dispuso hacer llegar las condolencias institucionales a su familia, especialmente a su esposa e hijo, acompañándolos en este doloroso momento.

Finalmente, el Cuerpo reafirmó su reconocimiento a todos los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad que diariamente desempeñan sus funciones con vocación de servicio y compromiso con la comunidad.

Publicado el lunes 8 de junio de 2026