El Concejo Deliberante homenajeó a periodistas fallecidos

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Honorable Concejo Deliberante de Luján rindió homenaje a tres destacados referentes del periodismo local, incorporando sus nombres al Memorial de Periodistas de Luján, emplazado en el recinto deliberativo desde el año 2011.

En el marco del “Día de las y los Periodistas”, la conmemoración buscó destacar la trayectoria, el compromiso y el valioso aporte realizado a la comunidad por Carlos Guzmán, Andrés Mattia y Graciela Pérez, quienes dedicaron gran parte de sus vidas a informar, comunicar y reflejar la realidad de nuestra ciudad.

Carlos Guzmán, fallecido en octubre de 2023, es considerado una de las figuras más influyentes del periodismo lujanense, por el desarrollo de una destacada labor en el Semanario Presente, Radio Ciudad de Luján, Teleimagen y el bisemanario El Civismo.

Andrés Mattia, fallecido en mayo de 2025, sostuvo una trayectoria que incluyó su paso por Radio Marana Tha, la fundación y edición de El Diario de Luján y la conducción del programa cultural “La Peña de Rolando”.

Graciela Pérez, fallecida en septiembre de 2025, inició su carrera periodística en la década de 1990 en Radio Marana Tha y posteriormente integró el equipo de Luján TV, donde llegó a desempeñarse como directora del programa informativo “Luján TV en la Noticia”. También desarrolló una intensa actividad en medios gráficos y radiales, formando parte de Semanario Presente, El Diario de Luján y Radio Ciudad de Luján.

Además, Mattia y Pérez compartieron más de dos décadas de trabajo periodístico y una historia de vida en común, dejando una huella imborrable en los medios de comunicación de nuestra ciudad.

Con la incorporación de sus nombres al Memorial de Periodistas de Luján, el HCD reafirma el reconocimiento a quienes hicieron del periodismo una vocación de servicio, contribuyendo a construir la memoria colectiva de nuestra comunidad.

“Hoy recordamos a tres periodistas que dejaron una marca profunda en nuestra comunidad. Carlos, Andrés y Graciela hicieron del periodismo una herramienta para informar, acompañar y construir identidad lujanense. Con este homenaje no solo reconocemos sus trayectorias profesionales, sino también su compromiso con la verdad, con sus colegas y con cada vecino que encontró en ellos una voz cercana y confiable. Sus nombres quedan para siempre en este memorial y en la memoria colectiva de Luján”, expresó el presidente del HCD, Federico Vanin.

Durante el acto, familiares y colegas de los periodistas homenajeados compartieron emotivas palabras recordando a sus seres queridos y destacando el legado humano y profesional que dejaron en la comunidad.

Participaron de la actividad familiares, colegas de los medios de comunicación locales, vecinos y vecinas de la comunidad. También estuvieron presentes el secretario del Honorable Concejo Deliberante, César Pacheco, y los concejales Romina Grossi García, Joaquín Martucci, Sandra Rasentte, Francisco Di Martino, Agustina Torres, Adriana Aranda y Andrea Monzón.

La jornada concluyó con el descubrimiento de las nuevas placas incorporadas al Memorial de Periodistas, en reconocimiento a la trayectoria y el legado de quienes dedicaron su vida a comunicar, informar y contar la historia cotidiana de nuestra ciudad.

Publicado el martes 9 de junio de 2026