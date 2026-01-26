El Comando de Patrullas detuvo a seis sospechosos de un intento de “cuento del tío”

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Gracias a un rápido accionar del Centro Operativo de Monitoreo (COM) y del Comando de Patrullas, se logró la identificación y aprehensión de seis personas que intentaron estafar a un vecino de 80 años bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

El hecho se produjo en el barrio San Bernardo, cuando la víctima fue abordada en la vía pública. Al percatarse de que estaba siendo objeto de un engaño, el vecino logró retirarse del lugar y dar aviso a las autoridades.

Tras el alerta, el equipo del Centro Operativo de Monitoreo del municipio, inició un exhaustivo seguimiento de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad. Gracias a la tecnología de vigilancia urbana, se logró localizarlos en las inmediaciones de la calle Lavalle, entre 9 de Julio y Francia.

Durante el operativo, el personal policial interceptó dos vehículos: un Volkswagen Gol color gris, en el que se desplazaban dos hombres y dos mujeres, y un Fiat Cronos, en el que circulaban otros dos sujetos.

Los seis aprehendidos —cuatro hombres y dos mujeres de entre 28 y 46 años— fueron trasladados a la Comisaría Luján Primera. Interviene en el caso la UFI N° 10, bajo la carátula de “Averiguación de Ilícito” y las diligencias de rigor correspondientes.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se recuerda a la población, especialmente a los adultos mayores, mantener la alerta ante llamadas, abordajes de desconocidos o situación sospechosa, y comunicarse de inmediato con el COM a través de su nuevo número de emergencias: “109”.

Publicado el lunes 26 de enero de 2026