Jueves 26 de febrero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 27°C
  • H: 32%
  • P: 1013
  • V: Oste Sudoeste

El COM detectó una situación de riesgo que finalizó con tres detenidos

Alerta 24.



Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

Tras ser detectados por las cámaras del COM en la intersección de Darwin y Entre Ríos, tres sujetos fueron aprehendidos por la Policía tras intentar descartar un arma de utilería.

La acción coordinada entre la Secretaría de Protección Ciudadana y las fuerzas de seguridad locales permitió la aprehensión de tres hombres de 24, 27 y 32 años, quienes circulaban en actitud sospechosa portando lo que aparentaba ser un arma de fuego.

El hecho se desencadenó cuando los operadores del Centro Operativo de Monitoreo (COM) visualizaron a los individuos en la zona de las calles Darwin y Entre Ríos. Ante la situación detectada y el riesgo potencial, se dio aviso inmediato a los móviles de la Comisaría Luján Primera, quienes se desplazaron rápidamente al lugar.

Al advertir la llegada del personal policial, los sospechosos intentaron deshacerse del objeto. Tras la interceptación y posterior rastrillaje en la zona del descarte, los efectivos lograron el secuestro de una réplica de revólver de color oscuro.

Los sujetos, fueron trasladados a la dependencia policial. En el caso interviene la UFI N° 9 de Luján, donde se dispuso la notificación de la formación de la causa por Averiguación de Ilícito y las diligencias de rigor correspondientes.

Este procedimiento destaca una vez más la importancia de la videovigilancia municipal, en el marco del Plan “Luján Alerta 24”, como herramienta de prevención y respuesta rápida ante situaciones de riesgo en los barrios de nuestra ciudad.

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.