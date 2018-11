El Club El Timón organiza una atractiva actividad

Con la idea de organizar una actividad novedosa y atractiva que permita recaudar fondos para iniciar la construcción del gimnasio cubierto del club El Timón y ofrecer a los participantes un día de entretenimiento y alegría en familia, haciendo partícipe del proyecto a otras disciplinas de la institución, se realizará la actividad “donde caga la vaca”.

El centro principal de atracción será el juego DONDE CAGA LA VACA tratándose brevemente de la división del terreno en pequeñas parcelas, las mismas se pondrán a la venta previamente, allí se soltará la Vaca Timona, en algún momento la artista dejará caer su necesidad “sólida” en el piso, la parcela en que haya caído se hará acreedora del primer premio, siendo el segundo premio otorgado donde caiga el liquido elemento que emane de nuestra amiga, (más claramente la orina), sin importar el orden en que la noble bestia los arroje.

Como dependemos de las ganas y del estado gástrico de la protagonista, no sabemos con seguridad el tiempo en que tardará de producirse el evento escatológico, por este motivo se han proyectado tres actividades que acompañarán a la principal, convirtiendo a la actividad en el MEGAEVENTO “DONDE CAGA LA VACA”. Detallamos sintéticamente las mismas.

GASTRONOMÍA: se montará una parrilla con venta de carne, chorizos, panchos, hamburguesas, papas fritas y una cantina con ventas de bebidas. (Esto lo haremos lejos del corral de la protagonista, para que la misma no se sienta mal y cumpla gratamente con su tarea)

SHOW ARTÍSTICO: habrá un escenario para la presentación de artistas que puedan colaborar con nosotros y quieran mostrar sus cualidades. Se recomendará a los intérpretes, para animar al ejemplar vacuno, canciones como: “Señora Vaca”, “Tengo una vaca lechera” y “La Vaca Lola”, evitando la conocida “Matar una vaca sagrada” de Bob Dylan.

Las distintas sub-comisiones ofrecerán puestos con distintos entretenimientos, cuya recaudación es para el deporte que lo organiza. Habrá juegos del fideo, del aro, capicúas, tumbalatas, pozos sorpresa, pinturas para chicos, paseos en lancha por el río, etc.

El sector a utilizar será en la zona sur del club, es decir al fondo del mismo, detrás del quincho grande. El horario previsto para el inicio será a partir de las 11hs A.M.

La fecha del evento, les recordamos que es el DOMINGO 18 de NOVIEMBRE, en caso de mal tiempo se postergará para una nueva fecha a confirmar.

Durante esta jornada el club ha dispuesto el ingreso gratuito para aquellas personas que no son socias, debiendo las mismas respetar los reglamentos y estatutos del club y no teniendo derecho al uso o práctica de otras actividades (tenis, remo, etc..).

Publicado el martes 13 de noviembre de 2018