El autoritarismo a qué «Juntos por el Cambio» nos tiene acostumbrados

El Bloque del Frente de Todos expresa su rechazo ante el accionar autoritario del Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Agustin Musso de la Unión Vecinal, en el marco del tratamiento escandaloso de la Sesión Especial N° 2 del 2023 respecto de la Rendición de Cuentas del año 2022. Los concejales de Juntos por el cambio, quienes no contaban con los 2/3 para ingresar un Dictamen -sin las firmas correspondientes- violentaron el Reglamento Interno del Concejo Deliberante tras perder la votación.

El Reglamento Interno es el instrumento ordenador que rige el accionar y funcionamiento del Cuerpo Deliberativo para garantizar su institucionalidad. Y respecto a los ingresos sobre tablas -es claro- y en el Artículo 136° establece que se debe contar con los dos tercios de los votos para ingresar un documento sobre tablas.

Haciendo caso omiso de ello avasallaron la institucionalidad del Concejo Deliberante haciendo una interpretación forzada del Artículo 121° inciso 13). En la sesión de ayer, tanto el Sr. Musso como las y los concejales de JxC, no sólo han socabado la institucionalidad del Concejo Deliberante, sino que han sentado un grave precedente que erosiona la convivencia democrática. Además de las irregularidades acontecidas en la sesión mencionada, el Presidente tampoco convocó a Labor Deliberativa como también corresponde reglamentariamente.

Por todo lo antes mencionado, queremos expresar nuestra preocupación y llamar a la reflexión al Sr. Presidente Agustín Musso que, a casi dos años en su cargo, aún no conoce el Reglamento Interno y es manipulado por su frente político para su “libre interpretación” y conveniencia partidaria. Y peor aún, no entiende que su investidura implica presidir a todo el Cuerpo Deliberativo en su conjunto y no sólo a Juntos Por el Cambio.

Por último, queda claro que este accionar autoritario es la única herramienta con la que cuentan para denostar la gestión del compañero Intendente Leo Boto, de un gobierno que hace, y que sobre todo cuenta con la valoración positiva de la comunidad.

Publicado el miércoles 31 de mayo de 2023