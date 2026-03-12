El Ateneo Raúl Alfonsín se expidió sobre el mensaje del Intendente en apertura de sesiones

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Esta semana, al inaugurar el período 2026 de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Leonardo Boto advirtió sobre la posibilidad de promover medidas que mejoren los ingresos económicos del Municipio. “Yo espero que esto se revierta, que esto se frene, porque si no muy en breve vamos a tener que mandar ordenanzas al Concejo Deliberante a ver dónde practicar ajustes», advirtió.

En el recetario de Boto no figura la posibilidad de eliminar gastos superfluos. Como tiene que conformar a la extensa red de agrupaciones partidarias que lo sustenta, nunca se ha propuesto reducir sino aumentar la planta de funcionarios políticos. Por eso tiene el gabinete más grande de la historia de Luján, y una grilla de cargos rentados como nunca se ha visto. Y como buena parte de su gestión se basa en que se le rinda culto a su persona, ni se le ocurre eliminar el gasto en publicidad oficial.

Hace dos años, cuando implementó el cobro de tasas por la compra de combustibles, por el uso de la red de gas natural y por las compras en supermercados, también decidió que el ajuste lo pagáramos los contribuyentes. “Está nueva reforma en la Ordenanza fiscal e impositiva viene a cubrir la quita de recursos para contar con los fondos necesarios”, expresó un comunicado oficial para justificar el impuestazo.

Y en 2022 hubo argumentaciones similares, cuando -con la complicidad de la supuesta oposición de entonces– aprobó la actualización mensual de las tasas, la indiscriminada recategorización como “viviendas suntuosas” a cientos de propiedades para el cálculo de la tasa por servicios generales, la doble imposición en el pago de derechos de construcción (tan confiscatoria que tuvieron que corregirla), la creación de nuevos impuestos que gravan la “plusvalía”.

Lo peor de todo esto es el uso que da Boto a los fondos que así recauda. No ha habido una sola obra de infraestructura financiada por el Municipio durante su gobierno, pero sí pequeños trabajos de cosmética urbana, plantación de palmeras, viajes por todo el mundo (los más recientes, a China y a España), ornamentación de espacios públicos con banderas coloniales y videos, muchos videos, ¡muchísimos videos del intendente en las redes sociales!

La austeridad de los gobernantes no es sólo una buena práctica de gestión: también es una muestra de empatía de los funcionarios hacia quienes hoy atraviesan serias dificultades en su economía familiar. No es ese el rumbo elegido por Boto.

