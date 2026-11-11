Ejecutan trabajos de mejoramiento vial en el barrio San Pedro
Desde la Municipalidad de Luján informaron que continúan desarrollando tareas de mejoramiento vial en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar la circulación y garantizar una mayor seguridad para todos los vecinos y vecinas.
En esta oportunidad, las intervenciones en el barrio San Pedro abarcan la limpieza de cunetas, el entoscado y el abovedado de calzada. Para la capa de rodamiento se utiliza piedra partida, completando así una traza que alcanza los 5.800 metros lineales.
Detalle de las calles intervenidas
Si transitás habitualmente por la zona, fijate bien el listado de las cuadras donde se desarrollan las obras viales:
- Calle Mburucuyá entre Las Palmeras y calle 351 s/n
- Calle Las Hortensias entre Calle 349 y Las Palmeras
- Calle Las Hortensias entre Palo Borracho y Los Ombúes
- Calle Las Hortensias entre El Trébol y Las Violetas
- Calle Las Camelias entre Palo Borracho y Las Margaritas
- Calle El Irupé entre Las Palmeras y Los Ombúes
- Calle El Irupé entre Los Trigales y Las Margaritas
- Calle El Irupé entre El Trébol y Los Jazmines
- Calle Las Petunias entre Los Trigales y fin
- Calle Las Calas entre Las Palmeras y fin
- Calle Las Magnolias entre Los Trigales y fin
- Calle Los Claveles entre Los Geranios y Los Juncos
- Calle 351 entre Mburucuyá y Las Azaleas
- Calle 349 entre Mburucuyá y Las Azaleas
- Calle 347 entre Mburucuyá y Las Azaleas
- Calle Las Palmeras entre Mburucuyá y Las Hortensias
- Calle Las Palmeras entre El Irupé y Ruta n° 192
- Calle Palo Borracho entre Las Hortensias y Las Camelias
- Calle Palo Borracho entre El Irupé y Las Calas
- Calle Los Trigales entre Las Camelias y El Irupé
- Calle Los Trigales entre Las Petunias y Ruta n° 192
- Calle Dr. Salas entre Las Camelias y El Irupé
- Calle El Trébol entre El Irupé y fin
- Calle Los Rosales entre Las Hortensias y El Irupé
- Calle Los Jazmines entre Las Hortensias y El Irupé
- Calle Las Violetas entre Las Hortensias y El Irupé
- Calle Los Juncos entre Las Camelias y Ruta n° 192
Continuidad de las tareas
De esta manera, las autoridades locales sostienen las acciones de mantenimiento urbano en la zona. Atendiendo las demandas de cada barrio, buscan dar respuestas concretas a los vecinos respecto al estado de las calles y mejorar la circulación vehicular diaria.