Ejecutan trabajos de mejoramiento vial en el barrio San Pedro

Obras y servicios públicos

Desde la Municipalidad de Luján informaron que continúan desarrollando tareas de mejoramiento vial en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar la circulación y garantizar una mayor seguridad para todos los vecinos y vecinas.

En esta oportunidad, las intervenciones en el barrio San Pedro abarcan la limpieza de cunetas, el entoscado y el abovedado de calzada. Para la capa de rodamiento se utiliza piedra partida, completando así una traza que alcanza los 5.800 metros lineales.

Detalle de las calles intervenidas

Si transitás habitualmente por la zona, fijate bien el listado de las cuadras donde se desarrollan las obras viales:

Calle Mburucuyá entre Las Palmeras y calle 351 s/n

Calle Las Hortensias entre Calle 349 y Las Palmeras

Calle Las Hortensias entre Palo Borracho y Los Ombúes

Calle Las Hortensias entre El Trébol y Las Violetas

Calle Las Camelias entre Palo Borracho y Las Margaritas

Calle El Irupé entre Las Palmeras y Los Ombúes

Calle El Irupé entre Los Trigales y Las Margaritas

Calle El Irupé entre El Trébol y Los Jazmines

Calle Las Petunias entre Los Trigales y fin

Calle Las Calas entre Las Palmeras y fin

Calle Las Magnolias entre Los Trigales y fin

Calle Los Claveles entre Los Geranios y Los Juncos

Calle 351 entre Mburucuyá y Las Azaleas

Calle 349 entre Mburucuyá y Las Azaleas

Calle 347 entre Mburucuyá y Las Azaleas

Calle Las Palmeras entre Mburucuyá y Las Hortensias

Calle Las Palmeras entre El Irupé y Ruta n° 192

Calle Palo Borracho entre Las Hortensias y Las Camelias

Calle Palo Borracho entre El Irupé y Las Calas

Calle Los Trigales entre Las Camelias y El Irupé

Calle Los Trigales entre Las Petunias y Ruta n° 192

Calle Dr. Salas entre Las Camelias y El Irupé

Calle El Trébol entre El Irupé y fin

Calle Los Rosales entre Las Hortensias y El Irupé

Calle Los Jazmines entre Las Hortensias y El Irupé

Calle Las Violetas entre Las Hortensias y El Irupé

Calle Los Juncos entre Las Camelias y Ruta n° 192

Continuidad de las tareas

De esta manera, las autoridades locales sostienen las acciones de mantenimiento urbano en la zona. Atendiendo las demandas de cada barrio, buscan dar respuestas concretas a los vecinos respecto al estado de las calles y mejorar la circulación vehicular diaria.