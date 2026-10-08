Ejecutan tareas de Mejoramiento Vial en el barrio San Francisco

Publicado el jueves 8 de octubre de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, continúa desarrollando tareas de Mejoramiento Vial en distintos barrios y localidades del distrito.

En esta oportunidad se trabaja en el barrio San Francisco, donde se realizan tareas de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada, con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, alcanzando un total de 1.100 metros lineales.

Las tareas se desarrollan en los siguientes puntos:

Calle Chile entre Ruta N°7 y Acceso Oeste

Bocacalle Bolivia y Chile

Bocacalle Paraguay y Chile

Bocacalle Uruguay y Chile

Calle Perú entre Chile y fin

Calle Bolivia entre Brasil y fin

Estas obras forman parte del Plan integral de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio impulsa en todo el partido, con el objetivo de brindar calles más seguras y transitables, fortalecer la conectividad de los barrios y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Publicado el jueves 8 de octubre de 2026