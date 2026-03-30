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Ejecutan tareas de Mejoramiento Vial en el barrio Elli

Transito

Intervienen 2000 metros lineales



Publicado el lunes 30 de marzo de 2026

El Municipio de Luján informó que continúa realizando tareas en las calles del distrito, con el objetivo de brindar mejoras en la calidad de las y los vecinos, optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la circulación. En esta oportunidad se intervienen 2000 metros lineales del barrio Elli.

Los trabajos incluyen Limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, y se llevan a cabo en las siguientes puntos:

-Montes Carballo entre F. Beschtedt y Negrito Manuel

-La Paz entre F. Beschtedt y Negrito Manuel

-Darwin entre F. Beschtedt y Tacuarí

-M. Erezcano entre Montes Carballo y Pasteur

-De la Virgen entre Pasteur y Darwin

-Negrito Manuel entre Montes Carballo y Darwin

-Tacuarí entre Pasteur y Darwin

Las acciones enmarcadas en el Plan de Mejoramiento Vial se realizan con el fin de brindar un tránsito fluido, eficaz y seguro.

Publicado el lunes 30 de marzo de 2026

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