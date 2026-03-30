Ejecutan tareas de Mejoramiento Vial en el barrio Elli

Publicado el lunes 30 de marzo de 2026

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El Municipio de Luján informó que continúa realizando tareas en las calles del distrito, con el objetivo de brindar mejoras en la calidad de las y los vecinos, optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la circulación. En esta oportunidad se intervienen 2000 metros lineales del barrio Elli.

Los trabajos incluyen Limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, y se llevan a cabo en las siguientes puntos:

-Montes Carballo entre F. Beschtedt y Negrito Manuel

-La Paz entre F. Beschtedt y Negrito Manuel

-Darwin entre F. Beschtedt y Tacuarí

-M. Erezcano entre Montes Carballo y Pasteur

-De la Virgen entre Pasteur y Darwin

-Negrito Manuel entre Montes Carballo y Darwin

-Tacuarí entre Pasteur y Darwin

Las acciones enmarcadas en el Plan de Mejoramiento Vial se realizan con el fin de brindar un tránsito fluido, eficaz y seguro.

Publicado el lunes 30 de marzo de 2026