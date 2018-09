Dos motochorros asaltaron a una profesora

Dos motochorros asaltaron en la mañana de este miércoles 19 de septiembre a una profesora de nombre Sabrina en el barrio San Bernardo.

La víctima detalló que el hecho delictivo sucedió a las 8:30 horas en las inmediaciones de la intersección de Florencio Sánchez y Lázaro Azpeitia.

“Para una moto con dos hombres que venían de frente, a baja velocidad. Pensé que me iban a preguntar una dirección, pero el acompañante se bajó, y apuntándome con un arma, me exigió la cartera. Le mostré que no tenía plata y que tenía cosas del colegio y me tironeó (yo también tironee), logrando quitarmela”, narró.

La damnificada no poseía objetos valor, solamente la billetera con DNI y tarjetas y elementos pertenecientes a su trabajo.

Publicado el miércoles 19 de septiembre de 2018