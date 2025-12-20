Dos jóvenes en moto chocaron contra un vehículo estacionado en la madrugada

AHORA

Publicado el sábado 20 de diciembre de 2025

Durante la madrugada de este sábado se produjo un accidente de tránsito en la calle Las Heras al 900, cuando una motocicleta con dos ocupantes impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Por causas que aún se tratan de establecer, una menor de 16 años que viajaba acompañada por un adolescente mayor de edad protagonizó el siniestro alrededor de las 3:10 de la mañana, a la altura del número 982 de Las Heras.

Como consecuencia del choque, ambos ocupantes de la moto debieron ser asistidos y trasladados por personal de Bomberos Voluntarios al hospital zonal para su evaluación médica.

En el lugar, el motovehículo fue secuestrado por falta de documentación correspondiente.

