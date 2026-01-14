Miércoles 14 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 35°C
  • H: 41%
  • P: 1011
  • V: Nor Noroeste

AHORA

Dos heridos tras un accidente entre un Citroën C3 y un Volkswagen Polo

Mediodía de miércoles



Publicado el miércoles 14 de enero de 2026

Un accidente de tránsito ocurrió minutos atrás en la intersección de Adelina de María e Independencia, donde colisionaron un Volkswagen Polo y un Citroën C3.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas. Se trata de una menor de edad y su padre, que se desplazaban en el Polo, quienes debieron ser trasladados para su atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios junto a Guardia Urbana, mientras que personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes.
Las causas del siniestro son materia de investigación.

El citroen c3..circulaba por calle independencia e impacto con WV Polo que crusaba por Adelina de María.

Publicado el miércoles 14 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.