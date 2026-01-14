AHORA
Dos heridos tras un accidente entre un Citroën C3 y un Volkswagen Polo
Mediodía de miércoles
Un accidente de tránsito ocurrió minutos atrás en la intersección de Adelina de María e Independencia, donde colisionaron un Volkswagen Polo y un Citroën C3.
Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas. Se trata de una menor de edad y su padre, que se desplazaban en el Polo, quienes debieron ser trasladados para su atención médica.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios junto a Guardia Urbana, mientras que personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes.
Las causas del siniestro son materia de investigación.
El citroen c3..circulaba por calle independencia e impacto con WV Polo que crusaba por Adelina de María.
Publicado el miércoles 14 de enero de 2026