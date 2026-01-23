Dos heridos tras caer de una moto por la rotura de una rueda

Publicado el viernes 23 de enero de 2026

Dos hombres resultaron heridos este jueves tras sufrir un accidente mientras circulaban en una motocicleta.

Según informaron fuentes policiales, ambos se desplazaban en el motovehículo cuando se les habría reventado la rueda trasera, lo que provocó que perdieran el control y cayeran sobre la cinta asfáltica, sin la intervención de terceros.

A raíz del impacto, los dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital para su atención médica.

En el lugar trabajaron personal de Guardia Urbana, Bomberos, Policía Vial y un móvil policial, que también fue solicitado para el traslado de la motocicleta.

