Dos detenidos tras el robo de una moto de alta cilindrada

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El hecho se originó a partir de la denuncia de un vecino de 34 años, quien informó la sustracción de su motocicleta Ducati Monster 800cc, ocurrida el pasado 15 de marzo mientras se encontraba estacionada en la vía pública.

Se desplegó un trabajo investigativo que incluyó el análisis de cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM), cuyas imágenes resultaron fundamentales para reconstruir la ruta de escape y avanzar en la identificación de los sospechosos. Además de reunir elementos claves para la causa, caratulada como “Robo Agravado”.

Con las pruebas obtenidas, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Luján 1ra, junto a personal de las comisarías 2da y 3ra, llevó adelante allanamientos ordenados por la UFI N° 10 de Mercedes.

El primer procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en la intersección de Doctor Muñiz y Viamonte, en la localidad de Cortínez, donde se secuestraron prendas de vestir y calzado utilizados durante el hecho. Allí fue aprehendido un joven de 23 años, conocido como “Lolo”, quien fue notificado de la formación de la causa.

En simultáneo, en otro domicilio de la misma zona, se incautó una motocicleta Honda 150cc, un casco y diversas motopartes. En el lugar fue identificado un segundo implicado, un menor de 17 años.

La UFI N° 10 avaló lo actuado y dispuso el secuestro de los elementos, mientras que la intervención respecto al menor quedó a cargo de la UFI N° 8.

Desde el Municipio se destaca el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y el Centro Operativo de Monitoreo, reafirmando el compromiso de seguir utilizando herramientas tecnológicas para prevenir y esclarecer el delito, y fortalecer la seguridad en todo el distrito.

Publicado el domingo 29 de marzo de 2026