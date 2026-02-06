Dos detenidos por el homicidio ocurrido en el barrio San Fermín

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de la investigación por el homicidio, ocurrido anoche en la intersección de las calles Los Rosales y Madreselvas, personal de la Jefatura Departamental Luján y de la DDI logró concretar la aprehensión del autor del hecho y de un segundo implicado.

El procedimiento permitió la detención de una persona de 19 años, apodado “Mapache”, señalado como el autor material del disparo que provocó la muerte de Velázquez, y la aprehensión de otro individuo, quien se encontraba junto al imputado al momento del ataque y huyó con él del lugar en una motocicleta tipo 110.

El hecho se había iniciado a partir de un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida por arma de fuego. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Luján Primera identificaron a la víctima, quien presentaba una herida de arma de fuego en el pecho. Velázquez fue trasladado de urgencia por Bomberos Voluntarios al nosocomio local, donde se constató su fallecimiento.

Tras el hecho, un grupo de vecinos se presentó en el domicilio del imputado, donde incineraron la vivienda y ocasionaron daños materiales. Ante esta situación, el personal policial puso a resguardo a la madre del detenido y a sus dos hijos menores.

Interviene en la causa la UFI Nº 9 de Luján. En el lugar trabajó Policía Científica, mientras que el Gabinete Técnico Operativo continúa abocado a las tareas investigativas.

Los aprehendidos, ya fueron trasladados quedando a disposición de la Justicia.

Publicado el viernes 6 de febrero de 2026