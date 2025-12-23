Dos aprehendidos tras robar en una granja de Olivera

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Delincuentes armados sustrajeron dinero en efectivo y vehículos de un establecimiento avícola en la localidad de Olivera. Tras una persecución del personal del Comando de Patrullas, con la asistencia de las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), dos integrantes de la banda fueron aprehendidos.

Este lunes se produjo un robo en una granja avícola ubicada en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional N° 5, en cercanías de la localidad de Olivera. El hecho fue denunciado por la víctima, un hombre de 63 años, quien relató que mientras se encontraba trabajando en el lugar, un grupo de hombres encapuchados ingresó al establecimiento y lo amenazó con armas de fuego.

Los delincuentes sustrajeron una suma de dinero de la caja chica y se llevaron varios vehículos: una Renault Master color gris plata, un Peugeot 208 negro y una motocicleta Yamaha FZ 160 de color naranja. En el lugar abandonaron una camioneta Renault Partner blanca.

La víctima resultó ilesa tras el asalto.

Tras el llamado al 911, personal del Comando de Prevención Luján (CPL) acudió de inmediato al lugar. En paralelo, el Centro de Operaciones Municipal de la Secretaría de Protección Ciudadana logró seguir el recorrido de los delincuentes a través de las cámaras de seguridad, lo que permitió determinar su derrotero.

Los sospechosos abandonaron la motocicleta robada en la calle Ferrari 1338 de la ciudad de Luján y posteriormente se dirigieron hacia la colectora de la Ruta 5, donde finalmente fueron interceptados y aprehendidos por las fuerzas policiales.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de una causa caratulada como “Robo Agravado”.

Se espera que las declaraciones de los detenidos y las tareas investigativas que continúan desarrollando las fuerzas policiales permitan la recuperación del resto de los vehículos sustraídos y la identificación y aprehensión de los demás integrantes de la banda.

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025