Doce motos secuestradas en operativos de control vehicular

El Municipio de Luján y las fuerzas de seguridad realizaron este fin de semana operativos de control vehicular, que dejaron como saldo doce motos secuestradas. Las acciones se enmarcan en la campaña “Avanzá sin ruido”, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vial, disminuir los ruidos molestos en el espacio público y prevenir ilícitos.

En este sentido, durante viernes y sábado se controlaron un total de 65 vehículos y se labraron 14 actas por no contar con seguro vigente, no portar licencia nacional de conducir, y o no llevar casco en motovehículos. Asimismo, se retuvieron 12 motovehículos por circular con caños de escape no reglamentarios.

Cabe recordar que la Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48 ter, establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben llevar «equipamiento silenciador de escape y ruidos de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado”. En tanto, la Ley Nacional N° 24.449, en su artículo 33, establece sanciones por producir o generar ruidos molestos en autos, ya que los caños de escape libres y/ o sin silenciadores son objetos generadores de ruidos y no cumplen con la normativa vigente.

Los operativos fueron coordinados por la Secretaría de Protección Ciudadana, con el apoyo del Comando de Patrullas Luján.

Publicado el lunes 11 de septiembre de 2023