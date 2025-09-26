Viernes 26 de septiembre de 2025
Distrito Histórico: Avanzan las obras sobre calle San Martín

Publicado el viernes 26 de septiembre de 2025

El Municipio de Luján informó que continúa con obras para el mejoramiento integral de la calle San Martín, que avanzaron a la tercera cuadra. En este sentido, ya se encuentra habilitado el tránsito en la calle Francia y se dispuso el corte en la intersección con la calle Rivadavia.

En el sector recientemente intervenido se concretaron las nuevas instalaciones de agua y cloacas, además de dejar preparados los tendidos para el soterramiento de servicios de electricidad y fibra óptica, que se ejecutará en los próximos días.

El proyecto busca modernizar el eje principal del centro urbano, y conectar el área comercial con el sector histórico-basilical. Su avance se realiza cuadra por cuadra, para priorizar el acceso a comercios y minimizar el impacto en la vida cotidiana del centro. El plazo estimado de intervención en cada tramo es de aproximadamente 40 días.

Cabe destacar que la obra completa se desarrollará sobre la calle San Martín, desde Avenida Humberto Primo hasta 9 de Julio, e incluye una renovación total del espacio público con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y puesta en valor patrimonial.

