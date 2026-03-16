Discapacidad: comenzó la tercera temporada del programa radial “Acá Estamos»

Publicado el lunes 16 de marzo de 2026

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Con la participación especial del periodista y escritor mudo Gonzalo Giles, este miércoles comenzó la tercera temporada de “Acá Estamos”, un programa radial producido y conducido por personas con discapacidad.

La emisión en vivo se realizó desde el Salón Cultural del Museo Udaondo y contó con la participación de integrantes del Taller Protegido Municipal y del Espacio Encuentro, quienes se sumaron a la transmisión aportando miradas, experiencias y reflexiones.

Por su parte, Gonzalo Giles contribuyó a abordar temas vinculados a la autonomía, la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad en la vida pública, promoviendo una mirada social y política sobre la discapacidad.

El programa “Acá Estamos” sale todos los martes de 14 a 15 horas por la Radio Pública de Luján (FM 87.9 Mhz), que también se puede escuchar a través de la página web https://radiopublica.lujan.gob.ar/

“Es un programa de radio que se propone abrir un espacio de diálogo, reflexión y visibilización sobre la discapacidad, promoviendo la participación activa de personas con discapacidad en los medios de comunicación y en la construcción de una agenda pública más inclusiva. Estamos muy contentos por poder dar inicio a la tercera temporada, acompañados por Gonzalo Giles, que es un referente para todos”, expresó el Director de Discapacidad, Juan Manuel Puente.

También acompañó la actividad el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Publicado el lunes 16 de marzo de 2026