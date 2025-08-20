Día del Niño junto al Centro de Empleados de Comercio
Actividad
Domingo 24 de agosto desde las 12h.
El Centro de Empleados de Comercio informó que invita a todos sus afiliados a disfrutar de un Día del Niño único, pensado para compartir en familia.
Se realizará el domingo 24 de agosto desde las 12h en el Colegio Maristas (Champagnat 55 – Luján).
Este año, el evento se renueva y tendrá un mega circuito inflable de más de 70 metros de recorrido que promete pura diversión para chicos y grandes. También, habrá puestos de comida y bebida, carritos de pochoclos y algodón de azúcar, shows para toda la familia y muchos sorteos.
Además, cada niño recibirá bolsita de golosinas y regalo.
Los afiliados deben retirar su cupón en el CEC para participar. En caso de lluvia, el evento se traslada al domingo 31 de agosto.
Afiliados de Gral. Rodríguez se reunirán a las 11:30 h en la Delegación (Carlos Pellegrini 961) para partir juntos en micro hacia Luján.
Publicado el miércoles 20 de agosto de 2025