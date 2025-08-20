Miércoles 20 de agosto de 2025
Día del Niño junto al Centro de Empleados de Comercio

Actividad

Domingo 24 de agosto desde las 12h.



Publicado el miércoles 20 de agosto de 2025

El Centro de Empleados de Comercio informó que invita a todos sus afiliados a disfrutar de un Día del Niño único, pensado para compartir en familia.

Se realizará el domingo 24 de agosto desde las 12h en el Colegio Maristas (Champagnat 55 – Luján).

Este año, el evento se renueva y tendrá un mega circuito inflable de más de 70 metros de recorrido que promete pura diversión para chicos y grandes. También, habrá puestos de comida y bebida, carritos de pochoclos y algodón de azúcar, shows para toda la familia y muchos sorteos.

Además, cada niño recibirá bolsita de golosinas y regalo.

Los afiliados deben retirar su cupón en el CEC para participar. En caso de lluvia, el evento se traslada al domingo 31 de agosto.

Afiliados de Gral. Rodríguez se reunirán a las 11:30 h en la Delegación (Carlos Pellegrini 961) para partir juntos en micro hacia Luján.

